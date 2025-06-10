РИА Новости: ЦСКА контактировал с экс-тренером АЕК Альмейдой по поводу сотрудничества

ЦСКА обращался к экс главному тренеру греческого АЕК Матиасу Альмейде по поводу сотрудничества, сообщает РИА Новости.

По данным источника, у ЦСКА был диалог с Альмейдой, а бывший главный тренер «Динамо» Марцел Личка не близок к назначению в армейский клуб. В основном ЦСКА рассматривает на пост главного тренера иностранных специалистов.

9 июня Марко Николич покинул пост главного тренера московского клуба. Специалист должен возглавить АЕК.