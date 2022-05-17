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Президент АИКа: «У нас действительно нет денег на выкуп Ларссона»

АИК не сможет купить Джордана Ларссона у «Спартака»
Роман Шишов
Корреспондент
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Президент шведского АИК Роберт Фальк подтвердил информацию о том, что клуб не сможет позволить себе полноценное приобретение нападающего «Спартака» Джордана Ларссона.

24-летний Ларссон покинул Россию из-за событий на Украине. Он уехал играть на родину в АИК до 30 июня (дата, которую определила ФИФА для временной приостановки контрактов с российскими клубами).

Как отмечается, в АИКе очень довольны Ларссоном, однако финансовые проблемы клуба не позволят им приобрести футболиста.

«Подтверждаю: у нас действительно нет денег на выкуп Ларссона, просто нет такой суммы», — заявил Фальк «РБ Спорт».

Ларссон успел провести в составе АИК уже восемь матчей, в которых забил один мяч и отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его в 11 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-aika-u-nas-dejstvitel-no-net-deneg-na-vy-kup-larssona/
Джордан Ларссон
ФК АИК
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