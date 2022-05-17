Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:35

Широков отреагировал на информацию о возможном уходе Алексея Березуцкого из ЦСКА

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков прокомментировал информацию о возможном уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера московского клуба по окончании сезона.

«Все возможно, — приводит слова Широкова «Чемпионат». — Руководство должно решать, есть ли перспективы у клуба с этим главным тренером. Если они видят, что есть, то стоит продолжать. Здесь еще возникает вопрос, есть ли кем заменить».

Экс-полузащитник ответил, стоит ли клубу расставаться с тренером, если у него нет желания.

«В первую очередь нужно поговорить. Понять, почему возникла такая ситуация. Может быть, это связано с эмоциями от последних не совсем удачных игр. Спокойно обдумать и уже от этого отталкиваться», — сказал он.

Как ранее сообщал «СЭ», 39-летний Березуцкий после поражения от «Краснодара» (0:1) в матче 29-го тура РПЛ попросил руководство клуба освободить его от должности по окончании сезона.

Алексей Березуцкий тренирует ЦСКА с июля 2021 года. После 29 туров РПЛ москвичи занимают пятое место с 47 очками в турнирной таблице.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4697597-roman-shirokov-vyskazalsya-o-vozmozhnom-uhode-alekseya-berezuckogo-iz-cska.html
Алексей Березуцкий
Роман Широков
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
4
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Была ли свадьба у Курниковой и Иглесиаса: от поцелуя с «прыщавой малолеткой» до трех детей
Чемпионат мира по хоккею в Финляндии не нужен даже своим. Пустые трибуны, худшая посещаемость и отсутствие сборной России
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Нижний Новгород» — «Зенит», «Динамо» — «Сочи» и другие матчи
Гендиректор «Сочи»: «Мы против расширения РПЛ. Спортивный принцип должен сохраниться»
Алексей Березуцкий попросил руководство ЦСКА освободить его от должности тренера
Черевченко: «Зенит» ровно прошел чемпионат, поэтому и выиграл, а у «Спартака» же перепады: то отлично, то вообще никак»
Черевченко: «В последнем туре РПЛ будет интересно наблюдать за матчем «Динамо» — «Сочи» и «Рубин» — «Уфа»
Лещенко, Чеботина и DJ Smash выступят на матче «Динамо» — «Сочи»
Кавазашвили — об урезании зарплаты Дзюбе: «Зенит» платит деньги только за результат»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент АИКа: «У нас действительно нет денег на выкуп Ларссона»

Нигматуллин: «Одоевский способный и перспективный вратарь»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости