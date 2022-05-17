Широков отреагировал на информацию о возможном уходе Алексея Березуцкого из ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков прокомментировал информацию о возможном уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера московского клуба по окончании сезона.

«Все возможно, — приводит слова Широкова «Чемпионат». — Руководство должно решать, есть ли перспективы у клуба с этим главным тренером. Если они видят, что есть, то стоит продолжать. Здесь еще возникает вопрос, есть ли кем заменить».

Экс-полузащитник ответил, стоит ли клубу расставаться с тренером, если у него нет желания.

«В первую очередь нужно поговорить. Понять, почему возникла такая ситуация. Может быть, это связано с эмоциями от последних не совсем удачных игр. Спокойно обдумать и уже от этого отталкиваться», — сказал он.

Как ранее сообщал «СЭ», 39-летний Березуцкий после поражения от «Краснодара» (0:1) в матче 29-го тура РПЛ попросил руководство клуба освободить его от должности по окончании сезона.

Алексей Березуцкий тренирует ЦСКА с июля 2021 года. После 29 туров РПЛ москвичи занимают пятое место с 47 очками в турнирной таблице.