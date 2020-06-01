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Ахметов выложил в сторис видео из Мюнхена

13:38
Ильзат Ахметов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Ильзат Ахметов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов выложил новое видео в Instagram. На нем он продемонстрировал красоты немецкого Мюнхена.

Судя по всему, игрок сейчас находится в Германии. Поскольку команда тренируется, то отъезд в это время в Мюнхен наверняка связан с травмой.

В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провел за ЦСКА 32 матча во всех турнирах, отметившись 4 голами.

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