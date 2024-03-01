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1 марта, 08:50

Ахметов рассказал, почему не перешел в «Зенит» в 2018 году

Гоша Чернов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов в интервью «СЭ» рассказал о том, как мог оказаться в петербургском клубе шесть лет назад.

— Ты же переходишь в «Зенит» с третьей попытки: впервые мог оказаться здесь еще в 2018-м, когда находился на просмотре. С какой формулировкой тебя не взяли тем летом?

— Я мог остаться, меня все устраивало. Клуб предлагал разные условия — например, остаться в «Зените-2» и тренироваться с основой. Но появился лучший на тот момент вариант с ЦСКА, я его и выбрал. Никакого расстройства не было.

— А зимой 2022 года почему ты не перешел?

— Переговоры велись: у меня оставалось полгода до конца контракта с ЦСКА, все дошло до финальной стадии, но сорвалось.

— Почему, на твой взгляд, сейчас момент для трансфера в «Зенит» лучше, чем в двух предыдущих случаях?

— Главная причина — опыт. Я бы сказал, у меня сейчас на другом уровне осознанность, уверенность. Поэтому сейчас и лучший момент для перехода.

— Саша Коваленко в первые недели в «Зените» поражался высокому уровню партнеров на тренировках, ему было тяжело. Ты уже здесь месяц, играл на Кубке равноправия, организованном при поддержке Winline. Как тебе уровень партнеров?

— Уровень здесь, конечно, очень высокий. Но мне даже приятнее играть и тренироваться с такими мастерами. А к высокому темпу и качеству игроков надо привыкать.

— В чем проявляется этот уровень?

— В мастерстве, интеллекте, скорости принятия решений. Надо быстрее думать и совершать действия. Доли секунд делают разницу.

Ильзат Ахметов. Ильзат Ахметов: «Уровень в «Зените» очень высокий. Но мне так даже приятнее»

Ильзат Ахметов
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Ахметов назвал своих главных конкурентов в «Зените»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
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Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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