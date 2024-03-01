Ахметов рассказал, почему не перешел в «Зенит» в 2018 году

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов в интервью «СЭ» рассказал о том, как мог оказаться в петербургском клубе шесть лет назад.

— Ты же переходишь в «Зенит» с третьей попытки: впервые мог оказаться здесь еще в 2018-м, когда находился на просмотре. С какой формулировкой тебя не взяли тем летом?

— Я мог остаться, меня все устраивало. Клуб предлагал разные условия — например, остаться в «Зените-2» и тренироваться с основой. Но появился лучший на тот момент вариант с ЦСКА, я его и выбрал. Никакого расстройства не было.

— А зимой 2022 года почему ты не перешел?

— Переговоры велись: у меня оставалось полгода до конца контракта с ЦСКА, все дошло до финальной стадии, но сорвалось.

— Почему, на твой взгляд, сейчас момент для трансфера в «Зенит» лучше, чем в двух предыдущих случаях?

— Главная причина — опыт. Я бы сказал, у меня сейчас на другом уровне осознанность, уверенность. Поэтому сейчас и лучший момент для перехода.

— Саша Коваленко в первые недели в «Зените» поражался высокому уровню партнеров на тренировках, ему было тяжело. Ты уже здесь месяц, играл на Кубке равноправия, организованном при поддержке Winline. Как тебе уровень партнеров?

— Уровень здесь, конечно, очень высокий. Но мне даже приятнее играть и тренироваться с такими мастерами. А к высокому темпу и качеству игроков надо привыкать.

— В чем проявляется этот уровень?

— В мастерстве, интеллекте, скорости принятия решений. Надо быстрее думать и совершать действия. Доли секунд делают разницу.