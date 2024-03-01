Ахметов назвал своих главных конкурентов в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов в интервью «СЭ» рассказал, на каких позициях он может сыграть.

— Один из главных вопросов твоего трансфера — где ты будешь играть в «Зените»? Ты за карьеру сменил много позиций, везде был по-своему полезен. Где сам себя видишь в команде?

— Моя идеальная позиция — «десятка». Мне нравится играть в полузащите ближе к атаке. Также я могу занять место на одном из флангов в зависимости от соперника и характера игры.

— У тебя был разговор с Сергеем Богдановичем на тему твоей позиции? Где он тебя видит?

— Конкретного разговора не было, но, судя по тем матчам, в которых я играл, меня хотят видеть в полузащите.

— Ты сам считаешь, что твоя оптимальная позиция — «десятка». Но «Зенит» на сборах играет чаще всего в схеме 4-3-3. И, судя по всему, эта схема весной будет базовой, а в ней в классическом понимании места для «десятки» нет. В этой расстановке кем ты себя видишь? Одной из двух «восьмерок»?

— Ну да.

— Получается, твои основные конкуренты — Клаудиньо и Вендел.

— По сути да.

— Почему ты считаешь, что ты менее эффективен на фланге? Ведь все знают, какой у тебя классный дриблинг, а на фланге больше пространства.

— Да, но в центре поля больше вариантов — можно уходить во фланг, а можно оставаться в середине поля. Мне нравится часто находиться с мячом, делать короткие передачи. Поэтому на позиции «восьмерки» или «десятки» я могу раскрыть свои лучшие качества — в нужный момент найти зону, где использовать этот дриблинг.