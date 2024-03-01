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1 марта, 09:05

Ахметов назвал своих главных конкурентов в «Зените»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Ильзат Ахметов.
Фото ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов в интервью «СЭ» рассказал, на каких позициях он может сыграть.

— Один из главных вопросов твоего трансфера — где ты будешь играть в «Зените»? Ты за карьеру сменил много позиций, везде был по-своему полезен. Где сам себя видишь в команде?

— Моя идеальная позиция — «десятка». Мне нравится играть в полузащите ближе к атаке. Также я могу занять место на одном из флангов в зависимости от соперника и характера игры.

— У тебя был разговор с Сергеем Богдановичем на тему твоей позиции? Где он тебя видит?

— Конкретного разговора не было, но, судя по тем матчам, в которых я играл, меня хотят видеть в полузащите.

— Ты сам считаешь, что твоя оптимальная позиция — «десятка». Но «Зенит» на сборах играет чаще всего в схеме 4-3-3. И, судя по всему, эта схема весной будет базовой, а в ней в классическом понимании места для «десятки» нет. В этой расстановке кем ты себя видишь? Одной из двух «восьмерок»?

— Ну да.

— Получается, твои основные конкуренты — Клаудиньо и Вендел.

— По сути да.

— Почему ты считаешь, что ты менее эффективен на фланге? Ведь все знают, какой у тебя классный дриблинг, а на фланге больше пространства.

— Да, но в центре поля больше вариантов — можно уходить во фланг, а можно оставаться в середине поля. Мне нравится часто находиться с мячом, делать короткие передачи. Поэтому на позиции «восьмерки» или «десятки» я могу раскрыть свои лучшие качества — в нужный момент найти зону, где использовать этот дриблинг.

Ильзат Ахметов. Ильзат Ахметов: «Уровень в «Зените» очень высокий. Но мне так даже приятнее»

Ильзат Ахметов
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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