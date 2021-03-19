Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ахметов: «Готовы биться за Гончаренко»

12:51
Теги:

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов ответил на вопрос корреспондента «СЭ» об отношении к разговорам о возможной отставке Виктора Гончаренко.

«Конечно, такие разговоры не могут нравиться. Стараемся не отвлекаться на них, но за тренера, конечно, мы готовы биться. Надеемся, что все выправится. Только уважение и благодарность этому человеку».

По информации «СЭ», Гончаренко близок к отставке. В случае, если 43-летний специалист покинет московский клуб, и.о. с высокой долей вероятностью станет Василий Березуцкий.

(Игорь Рабинер)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 16093
Все опросы
ЦСКА выпал из гонки за «Зенитом» в этом чемпионате?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: ЦСКА и Виктор Гончаренко: останется ли главный тренер в команде после сезона-2020/21




Загрузка...