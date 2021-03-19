Ахметов: «Готовы биться за Гончаренко»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов ответил на вопрос корреспондента «СЭ» об отношении к разговорам о возможной отставке Виктора Гончаренко.

«Конечно, такие разговоры не могут нравиться. Стараемся не отвлекаться на них, но за тренера, конечно, мы готовы биться. Надеемся, что все выправится. Только уважение и благодарность этому человеку».

По информации «СЭ», Гончаренко близок к отставке. В случае, если 43-летний специалист покинет московский клуб, и.о. с высокой долей вероятностью станет Василий Березуцкий.

(Игорь Рабинер)