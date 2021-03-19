Соболев: «Спартак» решил прессингом напрягать соперника все 90 минут. Думаю, у нас это хорошо получается»
13:02
Форвард «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал об изменениях в игре московской команды.
«Между собой сели и поговорили. Решили, что будем играть по-другому, что прессингом будем напрягать соперника все 90 минут. Думаю, что у нас это хорошо получается. «Спартак» так должен играть всегда!»
«Спартак» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ обыграл «Урал» со счетом 5:1. Два пенальти во встрече реализовал Соболев.
(Игорь Рабинер)
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