Соболев: «Спартак» решил прессингом напрягать соперника все 90 минут. Думаю, у нас это хорошо получается»

Форвард «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал об изменениях в игре московской команды.

«Между собой сели и поговорили. Решили, что будем играть по-другому, что прессингом будем напрягать соперника все 90 минут. Думаю, что у нас это хорошо получается. «Спартак» так должен играть всегда!»

«Спартак» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ обыграл «Урал» со счетом 5:1. Два пенальти во встрече реализовал Соболев.

(Игорь Рабинер)