Ахмед Айдамиров: «Если договоримся, Полярус перейдет в «Ахмат». По Семенову никаких предложений не поступало»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в беседе с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Химок» Артем Полярус перешел в грозненский клуб.

— В ближайшее время все узнаете. Мы ведем переговоры. Если получится договориться, то Полярус перейдет к нам. Пока ничего не решено, мы еще общаемся, — заявил Айдамиров «СЭ». — По Семенову никаких предложений к нам не поступало, поэтому не могу ничего прокомментировать. Если будут предложения по нему, мы рассмотрим.

Трансферную кампанию мы практически закончили. В целом, исходя из тех возможностей, которые у нас есть, в это трансферное окно все планы реализовали. Мы считаем, что все получилось. (Сергей Федоров)