РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ахмед Айдамиров: «Если договоримся, Полярус перейдет в «Ахмат». По Семенову никаких предложений не поступало»

14:44
Теги:

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в беседе с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Химок» Артем Полярус перешел в грозненский клуб.

— В ближайшее время все узнаете. Мы ведем переговоры. Если получится договориться, то Полярус перейдет к нам. Пока ничего не решено, мы еще общаемся, — заявил Айдамиров «СЭ». — По Семенову никаких предложений к нам не поступало, поэтому не могу ничего прокомментировать. Если будут предложения по нему, мы рассмотрим.

Трансферную кампанию мы практически закончили. В целом, исходя из тех возможностей, которые у нас есть, в это трансферное окно все планы реализовали. Мы считаем, что все получилось. (Сергей Федоров)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир