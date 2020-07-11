«Ахмат» — «Зенит»: почему Вилков не удалил игрока хозяев?
11 июля 2020, 21:20
На 86-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Зенит» (1:1) ошибся арбитр Михаил Вилков, не удаливший полузащитника грозненской команды Исмаэла.
«Ахмат» — «Зенит».
В том эпизоде бразилец, пытался выбить мяч, совершил прыжок и ударил прямой ногой Магомеда Оздоева, едва не нанеся ему серьезную травму.
«Ахмат» — «Зенит».
«Ахмат» — «Зенит».
Судья ограничился желтой карточкой, видеоарбитр Алексей Еськов не вмешался, видимо, посчитав решение рефери не явной и очевидной ошибкой. (Александр Бобров)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи
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