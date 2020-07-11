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«Ахмат» — «Зенит»: почему Вилков не удалил игрока хозяев?

11 июля 2020, 21:20
«Ахмат» — «Зенит». «Ахмат» — «Зенит». «Ахмат» — «Зенит». «Ахмат» — «Зенит».
«Ахмат» — «Зенит».
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На 86-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Зенит» (1:1) ошибся арбитр Михаил Вилков, не удаливший полузащитника грозненской команды Исмаэла.

"Ахмат" - "Зенит".
«Ахмат» — «Зенит».

В том эпизоде бразилец, пытался выбить мяч, совершил прыжок и ударил прямой ногой Магомеда Оздоева, едва не нанеся ему серьезную травму.

"Ахмат" - "Зенит".
«Ахмат» — «Зенит».
"Ахмат" - "Зенит".
«Ахмат» — «Зенит».

Судья ограничился желтой карточкой, видеоарбитр Алексей Еськов не вмешался, видимо, посчитав решение рефери не явной и очевидной ошибкой. (Александр Бобров)

Ахмат — Зенит

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