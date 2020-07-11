На 86-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Зенит» (1:1) ошибся арбитр Михаил Вилков, не удаливший полузащитника грозненской команды Исмаэла.

«Ахмат» — «Зенит».

В том эпизоде бразилец, пытался выбить мяч, совершил прыжок и ударил прямой ногой Магомеда Оздоева, едва не нанеся ему серьезную травму.

«Ахмат» — «Зенит».

«Ахмат» — «Зенит».

Судья ограничился желтой карточкой, видеоарбитр Алексей Еськов не вмешался, видимо, посчитав решение рефери не явной и очевидной ошибкой. (Александр Бобров)