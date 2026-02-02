«Пари НН» подписал нападающего Урванцева

Форвард Матвей Урванцев стал игроком «Пари НН», сообщает пресс-служба нижегородцев.

21-летний нападающий перешел в клуб из «Челябинска». За уральский клуб он провел 22 матча, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи. На взрослом уровне футболист также выступал за «Чертаново».

Урванцев начинал карьеру в Челябинске, а также прошел через Академию футбола имени Юрия Коноплёва, Академию московского «Спартака», «Мастер-Сатурн» и «Чертаново».