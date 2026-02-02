«Пари НН» подписал нападающего Урванцева
Форвард Матвей Урванцев стал игроком «Пари НН», сообщает пресс-служба нижегородцев.
21-летний нападающий перешел в клуб из «Челябинска». За уральский клуб он провел 22 матча, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи. На взрослом уровне футболист также выступал за «Чертаново».
Урванцев начинал карьеру в Челябинске, а также прошел через Академию футбола имени Юрия Коноплёва, Академию московского «Спартака», «Мастер-Сатурн» и «Чертаново».
Источник: https://t.me/fcparinn/22837
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|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
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|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
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|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
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|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
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|1
|2
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|4-6
|5
|
8
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|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
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|1
|1
|1
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|4
|
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|4
|
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|
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|4
|0
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|1
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|3
|
13
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|3
|0
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|1
|2-3
|2
|
14
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|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
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|1
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|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
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|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
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|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
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|16.08
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Никита Кривцов
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|П
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|
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Динамо
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|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
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|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
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|1
|1
|
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Эгаш Касинтура
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|2
|1
|0
|
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Оренбург
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|0
|0
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