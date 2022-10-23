Андрей Федун рассказал, войдет ли он в новый состав совета директоров «Спартака»

Андрей Федун, брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна ответил на вопрос о том, войдет ли он в состав нового совета директоров «Спартака».

— Вам предлагали войти в совет директоров «Спартака»?

— Нет. Это уже другая тема, — ответил Федун. — Почему я должен туда войти? Уже другой собственник, другая история.