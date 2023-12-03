«Ахмат» — «Спартак»: Абаскаль получил красную карточку за толчок Бериши

Арбитр матча «Ахмат» — «Спартак» Евгений Кукуляк удалил главного тренера гостей Гильермо Абаскаля.

На 34-й минуте Гамид Агаларов вывел хозяев вперед. После гола у Абаскаля случился конфликт с полузащитником грозненцев Бернардом Беришей, который побежал праздновать гол к трибуне у скамейке соперника. Абаскаль толкнул косовара. Футболист получил желтую карточку, а испанский специалист — красную.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Спартак».