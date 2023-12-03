Семак: «По Ренану на сегодняшний день предложений нет. Он игрок нашей команды»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на информацию о возможном уходе из команды защитника Роберта Ренана.

Ранее издание Time do Povo сообщило, что европейский клуб готов заплатить «Зениту» за Ренана 25 миллионов евро.

«По Ренану на сегодняшний день предложений нет. Он игрок нашей команды. Мы заинтересованы, чтобы всем было хорошо. Интересы должны совпасть. Понятно, что футболист хочет играть», — сказал Семак.

Ренан выступает в «Зените» с января 2023 года. Контракт 20-летнего игрока с командой рассчитан до 30 июня 2028 года. За клуб из Санкт-Петербурга бразильский защитник провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями.