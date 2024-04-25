«Ахмат» — «Сочи»: стали известны стартовые составы

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«Ахмат» и «Сочи» объявили стартовые составы перед матчем перенесенного 21-го тура РПЛ. Игра начнется в 20.30 мск.

«Ахмат»: Шелия, Шатара, Гандри, Тодорович, Богосавац, Ловат, Камилов, Тимофеев, Ковачев, Садулаев, Агаларов.

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Макарчук, Дркушич, Марсело, Бурмистров, Сутормин, Кравцов, Сааведра, Юкич, Крамарич.