Борис Игнатьев: «Угальде пора показать, насколько он классный футболист»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о нападающем «Спартака» Манфреде Угальде.

«В таких матчах, как с ЦСКА, на первую роль выходит индивидуальное мастерство лидеров команды, — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева. — У «Спартака» раньше в больших матчах разницу делал Промес, но теперь его нет и надо кому-то другому брать на себя роль лидера. Зиньковский пока не очень удачно подменяет Квинси. Наверное, до конца еще не адаптировался и Угальде. От него тоже ждут большего. Угальде пора показать, насколько он классный футболист».

Матч 21-го тура РПЛ ЦСКА и «Спартака» пройдет сегодня, начало — в 20:30.