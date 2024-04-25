Сергей Балахнин: «Урал» выглядит очень неубедительно»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился впечатлениями от игры с «Уралом» (1:0) в 21-м туре чемпионата России.

«Ростов» реабилитировался за поражение от «Спартака», — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина. — Хорошо, что выиграли, тем более на выезде. Трудно сказать заслуженно ли победил «Ростов». Забили, значит заслужили. Сегодня нельзя было предположить точно, что команда Карпина выиграет. Во втором тайме по игре уступали «Уралу», но в итоге выстояли".

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«Трудно сказать. «Урал» выглядит очень неубедительно. Стараются, бьются, но игра страдает. Команде предстоит тяжелая борьба за выживание», — сказал Балахнин.

После 25 туров «Ростов» набрал 37 очков и идет на 7-м месте в таблице РПЛ, а «Урал» с 24 очками занимает 13-ю строчку.