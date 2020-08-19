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«Ахмат» — «Ротор»: видеотрансляция матча чемпионата России

16:00
Игроки ФК «Ахмат». Фото ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Ахмат». Фото ФК «Ахмат»
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«Ахмат» сыграет с «Ротором» в матче 3-го тура чемпионата России. Начало встречи — 18:00.

Следить за матчем «Ахмат» — «Ротор» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч Премьер».

Видеотрансляция матча «Ахмат» — «Ротор»

Ахмат — Ротор

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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