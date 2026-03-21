«Ахмат» — «Ростов»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Ахмат» и «Ростов» сыграют в чемпионате России 21 марта

«Ахмат» и «Ростов» встретятся в матче 22-го тура чемпионата России в субботу, 21 марта. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 13.45 по московскому времени.

Следить за основными событиями игры «Ахмат» — «Ростов» можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

21 марта, 13:45. Ахмат Арена (Грозный)

В прямом эфире игру будут транслировать на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 13.40 мск, за 5 минут до стартового свистка.

В 21 туре чемпионата России грозненцы набрали 27 очков и занимали девятое место в чемпионате, у ростовчан — 22 очка и 11-я строчка.

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