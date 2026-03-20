Семшов — о дисквалификации Талалаева: «Думаю, что Андрей Викторович сделает выводы»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал «СЭ» дисквалификацию главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева на четыре матча РПЛ.



«Думаю, что после красной карточки Андрей Викторович уже понимал, что дисквалификация будет достаточно серьезная, больше трех матчей. Так как она практически друг за другом у него идет. Он только что отсидел три матча, вышел на первую игру и получил красную карточку, спровоцировав эту потасовку. Он легко отделался, получив дисквалификацию на четыре матча, потому что могло быть и больше. Хотя больше не за что. Сразу было понятно, что после дисквалификации на три матча, следующая будет чуть больше. Если бы он выбил только мяч, то ему могли бы дать условное наказание, максимум один матч. А Талалаев был задействован в этой потасовке словами, которыми обменивался с Челестини, тренерским штабом ЦСКА и другими игроками. Он участник этой заварушки и получил ту дисквалификацию, которую КДК посчитал нужным.



Любой команде сложно без главного тренера на бровке. Потому что тренер может похвалить, указать на ошибки, завести, подсказать. Игроки ощущают эту ауру и случается прилив сил. Думаю, что Андрей Викторович после двух дисквалификаций сделает определенные выводы. Ему самому некомфортно сидеть на трибуне — я тоже с этим сталкивался. Как бы ты ни старался эмоционально подсказывать, игроки этого не услышат и не увидят», — сказал Семшов «СЭ».



Талалаев пропустит матчи калининградцев с «Сочи» (дома, 21 марта), «Динамо» Мх (в гостях, 5 апреля), «Пари НН» (дома, 11 апреля) и «Краснодаром» (в гостях, 19 апреля).

Полина Решетникова