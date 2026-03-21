ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

ЦСКА и «Динамо» (Махачкала) сыграют в чемпионате России 21 марта

ЦСКА и «Динамо» Махачкала сыграют в 22-м туре чемпионата России в субботу, 21 марта. Матч пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 16.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями игры ЦСКА — «Динамо» Махачкала можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

21 марта, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)

Матч ЦСКА — «Динамо» Махачкала в прямом эфире показывает телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 15.55 мск, за 5 минут до игры.

После 21 тура чемпионата России армейцы набрали 36 очков и занимают пятое место в таблице, у махачкалинцев — 21 очко и 12-я строчка.

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