«Ахмат» переиграл «Ростов» и одержал третью победу подряд
«Ахмат» на своем поле победил «Ростов» в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ. Грозненцы выиграли со счетом 2:0.
Хозяева забили по голу в каждом из таймов. Отличились полузащитник Артем Полярус и нападающий Сенин Себай.
«Ахмат» одержал третью победу подряд в РПЛ. Команда Андрея Талалаева набрала 24 очка и пока поднялась на 7-е место в турнирной таблице.
«Ростов» остался на 11-й строчке с 17 очками.
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