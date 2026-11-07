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Ахмат — Родина: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию 7 ноября 2026

«Ахмат» — «Родина»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Арсен Адамов, игрок «Ахмата».
Фото ФК «Ахмат»

«Ахмат» и «Родина» сыграют в 14-м туре РПЛ в субботу, 7 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и начнется в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
07 ноября, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Родина

Следить за ключевыми событиями матча «Ахмат» — «Родина» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — в 16.25 мск, за пять минут до стартового свистка. Онлайн-трансляция также заявлена на сайте matchtv.ru. Доступ к телеканалу «Матч Премьер» осуществляется по платной подписке.

В 13-м туре «Ахмат» на выезде уступил московскому «Динамо» (0:2). Грозненская команда набрала 11 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Родина» в предыдущем туре дома обыграла «Краснодар» (2:1). После 13 матчей московский клуб имеет 12 очков и располагается на 12-й строчке.

РПЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и новости чемпионата России в актуальном виде.

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ФК Ахмат
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
Илья Самошников
Илья Самошников

Рубин

 10 1 2
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