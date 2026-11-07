«Ахмат» — «Родина»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Ахмат» и «Родина» сыграют в 14-м туре РПЛ в субботу, 7 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и начнется в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

07 ноября, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)

Следить за ключевыми событиями матча «Ахмат» — «Родина» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — в 16.25 мск, за пять минут до стартового свистка. Онлайн-трансляция также заявлена на сайте matchtv.ru. Доступ к телеканалу «Матч Премьер» осуществляется по платной подписке.

В 13-м туре «Ахмат» на выезде уступил московскому «Динамо» (0:2). Грозненская команда набрала 11 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Родина» в предыдущем туре дома обыграла «Краснодар» (2:1). После 13 матчей московский клуб имеет 12 очков и располагается на 12-й строчке.

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