Губерниев считает, что «Локомотив» запоздал с увольнением Галактионова: «Эта эпопея слишком затянулась»

Комментатор и болельщик «Локомотива» Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о решении московского клуба уволить Михаила Галактионова с поста главного тренера.

6 ноября об отставке Галактионова после поражения от «Рубина» (0:1) в 14-м туре РПЛ сообщил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных. С того момента пресс-служба «Локомотива» так и не объявила об уходе тренера.

«Слишком затянулась эта эпопея. Надо было делать все это раньше. Набор футболистов не для штурма призовых мест, понятно, но хромает самоотдача и команда выглядит потухшей. В любом случае, Нагорных молодец. Повел себя по-мужски, пришел и все объяснил», — сказал Губерниев «СЭ».

Галактионов возглавлял «Локомотив» с ноября 2022 года. Под его руководством команда провела 157 матчей, одержала 74 победы, 38 раз сыграла вничью и потерпела 45 поражений. В сезоне-2025/26 «Локомотив» завоевал бронзовые медали РПЛ.