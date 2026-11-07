«Факел» — «Динамо»: прямая трансляция матча РПЛ

В субботу, 7 ноября, «Факел» примет московское «Динамо» в матче 14-го тура РПЛ сезона-2026/27. Встреча состоится на стадионе «Факел» в Воронеже. Начало игры — в 14.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

07 ноября, 14:00. Факел (Воронеж)

Следить за ключевыми событиями и результатом матча «Факел» — «Динамо» можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч Премьер». Эфир начнется в 13.55 мск. Онлайн-показ также заявлен на сайте matchtv.ru. Телеканал доступен по платной подписке.

«Факел» в предыдущем туре уступил «Рубину» на выезде (0:1). После 13 матчей воронежский клуб имеет 6 очков и находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице.

«Динамо» в 13-м туре одержало домашнюю победу над «Ахматом» (2:0). Московская команда набрала 28 очков и занимает вторую строчку, отставая от лидирующего «Зенита» на два балла.

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