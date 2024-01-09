«Ахмат» расторг контракт с защитником Быстровым

«Ахмат» объявил о расторжении договора с защитником Маратом Быстровым. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Быстров провел за грозненцев 83 матча и отдал 2 результативных паса. По информации Transfermarkt, 31-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Астаной».

После 18 туров РПЛ «Ахмат» набрал 17 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.