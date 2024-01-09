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Сегодня, 19:19

Селюк допустил уход Гбамбле из «Ахмата»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Ахмата» Нене Гбамбле, допустил уход футболиста из клуба.

«Нене, возможно, покинет «Ахмат». Посмотрим, как все будет складываться. Нене в том возрасте, когда ему надо играть, а не сидеть. Я сторонник того, чтобы мои футболисты приходили в клубы не ради денег, а ради футбола. Мы сейчас посмотрим определенные варианты. Возможны, варианты как с арендой, так и полноценным уходом. Мы понимаем, что на его месте играет Бериша. Только в крайних случаях его меняют или он не выходит. Сидеть и просто ждать заработную плату смысла мы не видим», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

Гбамбле перешел в «Ахмат» в январе 2023 года, подписав контракт с грозненским клубом на 3,5 года. В нынешнем сезоне 21-летний игрок провел за клуб девять матчей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-gbamble-vozmozhno-pokinet-akhmat-on-v-tom-vozraste-kogda-emu-nado-igrat-322320/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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