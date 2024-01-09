Селюк допустил уход Гбамбле из «Ахмата»
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Ахмата» Нене Гбамбле, допустил уход футболиста из клуба.
«Нене, возможно, покинет «Ахмат». Посмотрим, как все будет складываться. Нене в том возрасте, когда ему надо играть, а не сидеть. Я сторонник того, чтобы мои футболисты приходили в клубы не ради денег, а ради футбола. Мы сейчас посмотрим определенные варианты. Возможны, варианты как с арендой, так и полноценным уходом. Мы понимаем, что на его месте играет Бериша. Только в крайних случаях его меняют или он не выходит. Сидеть и просто ждать заработную плату смысла мы не видим», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.
Гбамбле перешел в «Ахмат» в январе 2023 года, подписав контракт с грозненским клубом на 3,5 года. В нынешнем сезоне 21-летний игрок провел за клуб девять матчей и отдал одну результативную передачу.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
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2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
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9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
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10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
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Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
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Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5