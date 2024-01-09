Широков: «Возможно, «Зенит» Ахметову подойдет больше, но нужно выиграть конкуренцию»

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков в разговоре с «СЭ» прокомментировал подписание питерским клубом полузащитника Ильзата Ахметова.

«Мастерство у Ахметова присутствует. Другое дело — на какой позиции его видят. В «Краснодаре» он не был основным, но в принципе это хороший игрок. Возможно, «Зенит» ему подойдет больше, но там еще нужно конкуренцию выиграть. Раз они его берут, значит они понимают его роль в команде», — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Николаю Гаврилову.

В сезоне-2023/24 Ахметов провел 15 матчей за «Краснодар» в РПЛ и отметился 2 голами. Контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года.