Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:03

Широков: «Возможно, «Зенит» Ахметову подойдет больше, но нужно выиграть конкуренцию»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков в разговоре с «СЭ» прокомментировал подписание питерским клубом полузащитника Ильзата Ахметова.

«Мастерство у Ахметова присутствует. Другое дело — на какой позиции его видят. В «Краснодаре» он не был основным, но в принципе это хороший игрок. Возможно, «Зенит» ему подойдет больше, но там еще нужно конкуренцию выиграть. Раз они его берут, значит они понимают его роль в команде», — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Николаю Гаврилову.

В сезоне-2023/24 Ахметов провел 15 матчей за «Краснодар» в РПЛ и отметился 2 голами. Контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года.

Ильзат Ахметов
Роман Широков
ФК Зенит
3
3
Читайте также
Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет
Гуру боевого самбо Чугреев поделился историями о братьях Емельяненко, Хабибе и Махачеве
Массовое ДТП под Новгородом могло произойти из-за негодных шин на Chery
Экс-глава МИД Австрии отметила использование тактики Запада при атаке Белгорода
Американские СМИ рассказали о запрете Киеву наступать на Крым в 2022 году
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
«Ахмат» уже в Турции, «Спартак» будет в отпуске еще 10 дней. Где и как клубы РПЛ готовятся к рестарту сезона
«Ахмат» расторг контракт с защитником Быстровым
Metaratings: «Спартак» не заинтересован в трансфере игрока «Милана» Крунича
Ахметов: «Хочется остаться в «Зените» надолго»
Источник: «Спартак» намерен сделать предложение полузащитнику «Милана» Круничу
«Краснодар»: Ахметов активировал опцию и расторг контракт с клубом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Масалитин оценил комплектацию линии обороны ЦСКА

«Ахмат» расторг контракт с защитником Быстровым
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости