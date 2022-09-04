«Ахмат» примет участие в круглом столе по теме Fan ID

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос «СЭ» о ситуации с круглым столом по теме Fan ID.

«Мы получили приглашение на круглый стол по Fan ID. Все клубы будут участвовать. Будем обсуждать, конечно», — сказал Айдамиров «СЭ».

С нового сезона РПЛ на пяти стадионах страны ввели систему Fan ID: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. Постепенно к ним присоединятся арены всех остальных команд, участвующих в премьер-лиге.