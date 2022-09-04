В «Ахмате» прокомментировали информацию о возможном подписании Фернандеса
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос «СЭ» об интересе к полузащитнику «Волоса» Паоло Фернандесу.
«Фернандес хочет в «Ахмат»? Все может быть. Больше сказать нечего», — сказал Айдамиров «СЭ».
29 августа агент игрока Альберт Ботинес в разговоре с «СЭ» подтвердил новость о том, что «Спартак» сделал «Волосу» официальное предложение по покупке 24-летнего испанца.
Позднее агент заявил «РБ Спорт», что трансфер Фернандеса в «Спартак» может сорваться из-за отношений «Волоса» и главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
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|0
|4
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|
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|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|3 : 1
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|3 : 1
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|2 : 1
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 1
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|1 : 2
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
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|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|0 : 1
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|
|
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Спартак
|7
|
|
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Краснодар
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|
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Кристиан Нобоа
Сочи
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|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
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|
|
Михайло Баньяц
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|1
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