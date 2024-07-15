«Ахмат» презентовал новую форму команды на сезон-2024/25
«Ахмат» представил новую форму на предстоящий сезон. В обоих комплектах выдержаны основные клубные цвета — белый и зеленый, на рукавах футболок находится герб Чеченской Республики.
«В структуре формы присутствует белая волна, которая символизирует чистоту помыслов и волны реки Сунжа, на которой расположен город Грозный. На зеленой форме, ставшие уже привычными полосы теперь расположены по вертикали, они стали объемнее, а зеленый цвет — насыщеннее», — говорится в сообщении клуба.
Отмечается, что у вратарей грозненской команды будет три комплекта формы — черная, синяя и желтая.
В чемпионате России-2023/24 «Ахмат» занял 10-е место. В первом туре нового сезона грозненцы 21 июля дома сыграют против «Краснодара».
Источник: https://t.me/akhmatgrozny/6510
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|Ахмат
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11
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|0
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13
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|0-0
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|0
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15
|Динамо Мх
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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