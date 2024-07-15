«Ахмат» презентовал новую форму команды на сезон-2024/25

«Ахмат» представил новую форму на предстоящий сезон. В обоих комплектах выдержаны основные клубные цвета — белый и зеленый, на рукавах футболок находится герб Чеченской Республики.

«В структуре формы присутствует белая волна, которая символизирует чистоту помыслов и волны реки Сунжа, на которой расположен город Грозный. На зеленой форме, ставшие уже привычными полосы теперь расположены по вертикали, они стали объемнее, а зеленый цвет — насыщеннее», — говорится в сообщении клуба.

Отмечается, что у вратарей грозненской команды будет три комплекта формы — черная, синяя и желтая.

В чемпионате России-2023/24 «Ахмат» занял 10-е место. В первом туре нового сезона грозненцы 21 июля дома сыграют против «Краснодара».