РПЛ: дата старта чемпионата России и расписание матчей 1-го тура
Опубликовано расписание чемпионата России по футболу сезона-2024/2025
Чемпионат России стартует 20 июля. Матчи 1-го тура пройдут с 20 и 22 июля. Откроет новый сезон игра «Локомотив» — «Акрон». «СЭ» публикует расписание премьер-лиги. Время начала — московское.
Расписание 1-го тура РПЛ сезона-2024/2025
20 июля, суббота
15:00. «Локомотив» — «Акрон»
17:30. «Крылья Советов» — «Зенит»
20:00. «Ростов» — ЦСКА
20:00. «Динамо» — «Факел»
21 июля, воскресенье
17:30. «Оренбург» — «Спартак»
20:00. «Ахмат» — «Краснодар»
20:00. «Химки» — «Динамо» Махачкала
22 июля, понедельник
20:00. «Пари НН» — «Рубин»
Полностью расписание РПЛ сезона-2024/2025 доступно на нашем сайте.
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Положение команд
Футбол
Хоккей
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
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|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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