В воскресенье, 20 августа, «Ахмат» на своем поле сыграет с «Оренбургом» в рамках 5-го тура чемпионата России — 2023 / 2024. Матч пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 20:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Оренбург».

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч Премьер». Эфир стартует в 17:00. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

После четырех туров «Ахмат» набрал 3 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» имеет в своем активе 1 очко и находится на 15-й строчке.

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