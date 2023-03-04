«Ахмат» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ

«Ахмат» и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч 18-го тура чемпионата России.

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семенов, Шатара, Тимофеев, Олейников, Бериша, Швец, Садулаев, Харин, Агаларов.

«Оренбург»: Сысуев, Малых, Сиваков, Стаматов, Перес, Аюпов, Капленко, Марин, Вера, Воробьев, Мансилья.

Матч «Ахмат» — «Оренбург» пройдет сегодня, 4 марта, в Грозном и начнется в 16:30 по московскому времени.