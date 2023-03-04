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«Ахмат» — «Оренбург»: полузащитник грозненцев Харин открыл счет на 11-й минуте

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин открыл счет в домашнем матче 18-го тура чемпионата России против «Оренбурга» — 1:0.

На 11-й минуте футболист отправил мяч в сетку ворот гостей после подачи с углового.

Харин забил третий гол в нынешнем сезоне РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Оренбург

Евгений Харин
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Оренбург
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