«Ахмат» обыграл «Локомотив» в матче молодежных команд

В матче 13-го тура молодежного первенства России «Ахмат» выиграл у «Локомотива» (1:0).

Единственный мяч на десятой минуте забил Илья Мосейчук. «Ахмат» набрал 19 очков и занимает восьмое место. У «Локо» 24 очка и вторая позиция.

Молодежные команды

13-й тур

«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 1:0 (1:0)

Гол: Мосейчук, 10.

Судья: Лацвиев (Шахты).

17 октября. Грозный. Стадион им. Билимханова.