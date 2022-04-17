«Ростов» и «Арсенал» играют вничью после первого тайма матча РПЛ

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«Арсенал» встречается с «Ростовом» в матче 25-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходит на стадионе «Арсенал» в Туле.

После первого тайма счет ничейный — 1:1.

В составе хозяев забитым мячом отметился защитник Игорь Смолников. У гостей гол на счету нападающего Николая Комличенко.