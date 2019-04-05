"Ахмат": "Мы подчинимся, если МИД примет какое-то решение по флагу Косово на стадионе"

Вице-президент и генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил, что клуб готов подчинится если МИД РФ примет какое-то решение по флагу самопровозглашенной республики Косово, вывешенному на стадионе команды.

Напомним, что во время матча 21-го тура чемпионата России между "Ахматом" и "Спартаком" под козырьком одной из трибун арены был вывешен флаг Косово, что вызвало сильный резонанс среди болельщиков. В МИД РФ обратили внимание властей Чечни на недопустимость использования символики непризнанных квазигосударственных образований.

– Для этого у нас есть МИД, и если будут приняты какие-то решения, то мы подчинимся, – приводит "РИА Новости" слова Айдамирова. – Мы спортивный клуб, и обсуждать сейчас политическую ситуацию, я считаю, неправильно. Бериша – наш игрок и выступает за сборную Косово, поэтому флаг страны и висит на стадионе. Мы не хотим обсуждать политическую составляющую этого процесса.

Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей по турам и датам, календарь и результаты игр