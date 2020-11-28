На 62-й минуте матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Локомотив» (0:0) арбитр Кирилл Левников зафиксировал фол на игроке грозненской команды и дал свисток, остановив игру. Уже после этого Станислав Магкеев нанес удар по воротам Виталия Гудиева, мяч залетел в сетку, и гол засчитан не был.

Так как последний удар произошел после свистка, оснований для вмешательства видеоассистентов Василия Казарцева и Константина Шаламберидзе нет. Гол не засчитан верно, потому что забит после свистка. А оценкой правильности назначения штрафных и свободных ВАР не занимаются.

Но почему Левников остановил матч, не позволив «Локомотиву» продолжить острую атаку? Возможно, он решил, что сфолил Эдер. Но показанные повторы не убеждают в том, что нападающий гостей или кто-то из его партнеров нарушил правила. (Александр Бобров)?