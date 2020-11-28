«Ахмат» — «Локомотив»: почему не засчитан гол гостей?
На 62-й минуте матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Локомотив» (0:0) арбитр Кирилл Левников зафиксировал фол на игроке грозненской команды и дал свисток, остановив игру. Уже после этого Станислав Магкеев нанес удар по воротам Виталия Гудиева, мяч залетел в сетку, и гол засчитан не был.
Так как последний удар произошел после свистка, оснований для вмешательства видеоассистентов Василия Казарцева и Константина Шаламберидзе нет. Гол не засчитан верно, потому что забит после свистка. А оценкой правильности назначения штрафных и свободных ВАР не занимаются.
Но почему Левников остановил матч, не позволив «Локомотиву» продолжить острую атаку? Возможно, он решил, что сфолил Эдер. Но показанные повторы не убеждают в том, что нападающий гостей или кто-то из его партнеров нарушил правила. (Александр Бобров)?
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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