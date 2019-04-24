"Ахмат" и "Краснодар" объявили составы на матч 25-го тура премьер-лиги. С первых минут встречу начнет полузащитник грозненцев Антон Швец и нападающий "быков" Иван Игнатьев.

Состав "Ахмата": Городов, Плиев, Семенов, Кешмази, Нижич, Иванов, Бериша, Роши, Швец, Раванелли, Силва.

Состав "Краснодара": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон, Игнатьев, Скопинцев.

"Ахмат" занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. "Краснодар" с 42 баллами располагается на 3-й строчке.

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