«Ахмат» — «Краснодар»: ничья после первого тайма

«Ахмат» и «Краснодар» не сумели открыть счет в первом тайме матча 23-го тура РПЛ — 0:0.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

04 апреля, 19:45. Ахмат Арена (Грозный)

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