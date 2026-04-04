Тюкавин стал лучшим бомбардиром «Динамо» в 21 веке

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин оформил дубль в ворота «Оренбурга» (3:3) в 23-м туре РПЛ.

На счету Тюкавина теперь 57-й мячей за бело-голубых. Он обогнал Кевина Кураньи по количеству голов за клуб и стал лучшим бомбардиром «Динамо» в 21 веке.

Всего за клуб 23-летний Тюкавин провел 173 матча, в которых забил 57 голов и отдал 35 результативных передач.