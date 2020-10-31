«Ахмат» — «Краснодар»: Анхель открыл счет
«Ахмат» открыл счет в матче 13-го тура Тинькофф-РПЛ против «Краснодара». На 67-й минуте отличился Вилькер Анхель. Для венесуэльца этот мяч стал первым в РПЛ с 5 октября 2019 года.
? Дебютный гол Вилькера Анхеля в этом сезоне— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 31, 2020
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