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«Ахмат» — «Краснодар»: Анхель открыл счет

18:01
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«Ахмат» открыл счет в матче 13-го тура Тинькофф-РПЛ против «Краснодара». На 67-й минуте отличился Вилькер Анхель. Для венесуэльца этот мяч стал первым в РПЛ с 5 октября 2019 года.

Ахмат — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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