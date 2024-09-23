«Ахмат» и «Крылья Советов» не забили голов в первом тайме

«Ахмат» и «Крылья Советов» играют вничью по итогам первого тайма матча 9-го тура РПЛ — 0:0. Встреча проходит в Грозном.

У хозяев желтые карточки заработали Фелиппе и Камило.

«Ахмат» набрал 5 очков в этом сезоне РПЛ и занимает последнее место в таблице. «Крылья Советов» с 9 очками — на 10-й строчке.