«Ахмат» — «Химки»: гол Агаларова отменили

Гол нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова в матче 28-го тура РПЛ с «Химками» отменили — 3:0.

Агаларов забил на 82-й минуте. Олейников через центр сделал пас в штрафную «Химок», Гамид принял мяч и мимо вратаря пробил в угол ворот.

После подсказки ВАР гол был отменен, так как Агаларов оказался в офсайде.