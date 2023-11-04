«Ахмат» — «Факел»: Марков сравнял счет

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«Факел» сравнял счет в матче с «Ахматом» в 14-м туре РПЛ — 1:1.

На 56-й минуте Евгений Марков отличился дальним ударом из-за штрафной. Мяч от штанги отскочил в ворота грозненцев.