«Ахмат» — «Факел»: Кудряшова заменили после столкновения головой Конате

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Защитник «Факела» Федор Кудряшов получил травму в матче с «Ахматом» в 14-м туре РПЛ.

В начале второго тайма защитник воронежцев столкнулся головой с форвардом «Ахмата» Мохамедом Конате в центре поля.

36-летнему игроку потребовалась медицинская помощь. Кудряшов не смог продолжить игру. Его заменили на Игоря Калинина.