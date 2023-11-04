Видеотрансляция матча РПЛ «Балтика» — «Зенит» начнется в 18.55 на «Матч Премьер»

В субботу «Балтика» на своем стадионе «Ростех Арена» встретится с «Зенитом» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Игра пройдет 4 ноября в городе Калининград. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию матча «Балтика» — «Зенит» можно будет на канале «Матч Премьер». Прямой эфир начнется в 18.55 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Балтика» — «Зенит» будут доступны в матч-центре «СЭ» на сайте.

Сине-бело-голубые под руководством Сергея Семака набрали 26 баллов и располагаются на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» тренера Сергея Игнашевича занимает 15-е место с 11 очками.

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