«Ахмат» — «Факел»: гости быстро сравняли счет

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Нападающий «Факела» Алексей Каштанов сравнял счет в матче 12-го тура РПЛ с «Ахматом» — 1:1.

Первый гол в этой встрече забил полузащитник грозненцев Амин Талал.