Файзуллаев вошел в тройку номинантов на звание лучшего молодого игрока года в Азии

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев был назван одним из трех номинантов на звание лучшего молодого игрока года в Азии.

Помимо 21-летнего узбека в список вошли 18-летний японец Гаку Навата («Камимура») и 21-летний кореец Баэ Джун-Хо («Сток Сити»).

В этом сезоне Файзуллаев провел за ЦСКА 13 матчей, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.